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Сегодня в Китае стартует групповой этап молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу
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Сегодня в Китае стартует групповой этап молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу 

Российский стадион 11 июля 2018
Фото: Российский стадион
11 июля в Нанкине (Китай) стартует групповой этап молодежного U-19 чемпионата мира по пляжному волейболу (игроки не старше 2000 года рождения).
В соревнованиях участвуют три российские пары (2 мужские + 1 женская), еще одна наша команда в соревнованиях девушек не прошла квалификацию.
Состав сборной России:
Дмитрий Веретюк (2001, ВК «Обнинск») — Денис Шекунов (2001, ЦОП по ПВС, Краснодар) — чемпионы Европы-2018 U-20  Алексей Гусев (2000, ВК «Динамо — Водный стадион», Москва) — Павел Шустров (2000, ВК «Динамо — Водный стадион», Москва) — 3-е место на ЧЕ-2018 U-20, «золото» ЧЕ-2017 U-18  Мария Бочарова (2002, ВК «Обнинск») — Мария Воронина (2000, ВК «Обнинск») — чемпионы Европы-2018 U-20, «золото» ЧЕ-2017 U-18, ЧЕ-2017 U-20  Елизавета Лудкова (2001, ДЮСШ-1, Архангельск) — Анна Мовчан (2000, ВК «Динамо — Водный стадион», Москва) — выбыли в квалификации
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