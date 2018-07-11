Сегодня в Китае стартует групповой этап молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу

11 июля в Нанкине (Китай) стартует групповой этап молодежного U-19 чемпионата мира по пляжному волейболу (игроки не старше 2000 года рождения).

В соревнованиях участвуют три российские пары (2 мужские + 1 женская), еще одна наша команда в соревнованиях девушек не прошла квалификацию.

Состав сборной России: