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Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде
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Макрогузова и Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде 

Чемпионат.com 46 минут назад
В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд».
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не сумели пробиться в четвертьфинал соревнований, уступив канадкам Саре Паван и Мелиссе Хумана-Паредес со счётом 0:2 (16:21, 17:21).
Этап Мирового тура в Гштааде завершится 15 июля.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Гштаад, Швейцария
Женщины. 1/8 финала
Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (обе — Россия) — Сара Паван/Мелисса Хумана-Паредес (обе — Канада) — 0:2 (16:21, 17:21).
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