«Динамо» и «Яблонец» не выявили победителя в контрольном матче

Московское «Динамо» продолжает подготовку к сезону-2018/19. Бело-голубые в рамках австрийского сбора провели товарищеский матч против чешского клуба «Яблонец». Встреча состоялась 11 июля и завершилась со счетом 2:2. Чехи ушли на перерыв, ведя в счете. На 18-й минуте отличился Давис Икаунекс. «Динамо» отыгралось и вышло вперед во втором тайме. На 46-й минуте забил Кирилл Панченко , а на 61-й отличился Евгений Марков . И все же «Динамо» победу не удержало. На 79-й минуте Якуб Поважанец спас «Яблонец» от поражения. Следующий матч «Динамо» проведет 15 июля. Соперником станет немецкий клуб «Арминия». Начало — в 14:00 мск. Товарищеский матч «Динамо» — Яблонец» 2:2 (0:1) Голы: Икаунекс, 18 (0:1), Панченко, 46 (1:1), Марков, 61 (2:1), Поважанец, 79 (2:2).