Спортсмены из Югры выступят на чемпионатах мира и Европы 

Всероссийская федерация волейбола опубликовала расширенный список кандидатов в национальную сборную для участия в мировом первенстве.
В списке из 29 фамилий числится доигровщик и капитан сургутского клуба «Газпром-Югра» Кирилл Урсов. В список кандидатов попал и самый именитый волейболист Сургута — Игорь Кобзарь. Окончательный состав команды будет известен только после 20 июля, когда пройдут учебно-тренировочные сборы.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии. Туда сборная России отправится в роли действующих чемпионов и фаворитов турнира.
Анна Тимофеева выступит на чемпионате Европы по водному поло. Югорчанка вошла в состав сборной России, которая примет участие на соревнованиях в Барселоне. Первенство пройдёт с 14 по 28 июля. В составе команды 13 игроков, 9 из них бронзовые призёры Олимпийских игр 2016 года, в том числе спортсменка ватерпольного клуба «Югра» Анна Тимофеева.