Спортсмены из Югры выступят на чемпионатах мира и Европы

Всероссийская федерация волейбола опубликовала расширенный список кандидатов в национальную сборную для участия в мировом первенстве.

В списке из 29 фамилий числится доигровщик и капитан сургутского клуба «Газпром-Югра» Кирилл Урсов. В список кандидатов попал и самый именитый волейболист Сургута — Игорь Кобзарь . Окончательный состав команды будет известен только после 20 июля, когда пройдут учебно-тренировочные сборы.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии. Туда сборная России отправится в роли действующих чемпионов и фаворитов турнира.