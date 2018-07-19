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Российские ватерполистки впервые проиграли на чемпионате Европы
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Российские ватерполистки впервые проиграли на чемпионате Европы 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Женская сборная России по водному поло потерпела первое поражение на проходящем в Барселоне чемпионате Европы. В матче четвертого тура россиянки со счетом 7:8 уступили соперницам из сборной Венгрии.
Это поражение лишило российских ватерполисток лидерства в группе «B». Теперь с девятью очками россиянки располагаются на третьей строчке, пропустив вперед венгерок (9 очков) и испанок, которые при девяти набранных баллах имеют матч в запасе и возможность стать единоличным лидером.
В следующем туре соперницами женской сборной России станет команда Испании. Игра состоится 21 июля.
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