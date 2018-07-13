Женский волейбольный клуб в Калининграде завершил формирование команды

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. / ТАСС /. Женский волейбольный клуб «Локомотив-Калининградская область» полностью завершил формирование команды и отправится на первые сборы в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам в пятницу на пресс— конференции генеральный директор клуба Александр Косырьков.

"Команда полностью укомплектована, все игроки собраны в Калининграде, сейчас они проходят медкомиссию, готовятся к сборам, которые пройдут в Белоруссии, не считая тех волейболисток [четыре игрока], которые находятся сейчас в национальной команде", — сказал Косырьков, уточнив, что первый сбор в Белоруссии пройдет c 15 по 31 июля, второй — в Калининграде в августе.

"Мы считаем, что команда собрана достаточно приличная, которая готова решать самые сложные задачи", — отметил гендиректор клуба. По его словам, до сентября клуб рассчитывает принять участие в нескольких турнирах. На сезон перед командой поставлена задача «завоевать медали, на следующий год попасть в Лигу чемпионов».

Как сообщил начальник Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД Виктор Голомолзин , в городе Зеленоградске, на берегу Балтийского моря, в четвертом квартале этого года завершится строительство спорткомплекса, где в будущем команда сможет проводить сборы и тренироваться. На этой базе, по его словам, также будет базироваться юношеская волейбольная команда. Главной ареной калининградского женского клуба стал Дворец спорта «Янтарный» в Калининграде.

По данным областных властей, по популярности и количеству занимающихся волейбол в Калининградской области занимает второе место после футбола. В 2017 году этим видом спорта занималось более 16,5 тысяч человек. В детско— юношеских спортивных школах области открыты и функционируют 17 отделений по волейболу, учебные занятия с детьми проводят 52 тренера.