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Женский волейбольный клуб в Калининграде завершил формирование команды
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Женский волейбольный клуб в Калининграде завершил формирование команды 

ТАСС 31 минуту назад
КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб «Локомотив-Калининградская область» полностью завершил формирование команды и отправится на первые сборы в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам в пятницу на пресс— конференции генеральный директор клуба Александр Косырьков.
"Команда полностью укомплектована, все игроки собраны в Калининграде, сейчас они проходят медкомиссию, готовятся к сборам, которые пройдут в Белоруссии, не считая тех волейболисток [четыре игрока], которые находятся сейчас в национальной команде", — сказал Косырьков, уточнив, что первый сбор в Белоруссии пройдет c 15 по 31 июля, второй — в Калининграде в августе.
"Мы считаем, что команда собрана достаточно приличная, которая готова решать самые сложные задачи", — отметил гендиректор клуба. По его словам, до сентября клуб рассчитывает принять участие в нескольких турнирах. На сезон перед командой поставлена задача «завоевать медали, на следующий год попасть в Лигу чемпионов».
Как сообщил начальник Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД) Виктор Голомолзин, в городе Зеленоградске, на берегу Балтийского моря, в четвертом квартале этого года завершится строительство спорткомплекса, где в будущем команда сможет проводить сборы и тренироваться. На этой базе, по его словам, также будет базироваться юношеская волейбольная команда. Главной ареной калининградского женского клуба стал Дворец спорта «Янтарный» в Калининграде.
Впервые о создании женского клуба «Локомотив» в Калининграде было заявлено в апреле 2018 года на брифинге с участием губернатора области Антона Алиханова, президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко и генерального директора мужского волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Романа Станиславова. Тренерский штаб возглавил бывший тренер сборной России Андрей Воронков, а одной из звезд стала воспитанница калининградской профильной спортивной школы, экс-игрок сборной страны и швейцарского «Волеро» Екатерина Орлова. Ранее сообщалось, что ближайшей осенью клуб начнет выступать в суперлиге, титульным спонсором клуба является РЖД.
По данным областных властей, по популярности и количеству занимающихся волейбол в Калининградской области занимает второе место после футбола. В 2017 году этим видом спорта занималось более 16,5 тысяч человек. В детско— юношеских спортивных школах области открыты и функционируют 17 отделений по волейболу, учебные занятия с детьми проводят 52 тренера.
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