Женский волейбольный клуб Калининграда планирует бороться за место в Лиге чемпионов

Женский волейбольный клуб «Локомотив — Калининградская область» будет бороться за медали в российской Суперлиге, что даст возможность в будущем участвовать в Лиге чемпионов. Об этом журналистам сообщил гендиректор команды Александр Косырьков.

"Задача на сезон поставлена — войти в медали, а на следующий сезон попасть в Лигу чемпионов", — пояснил Косырьков.

Сейчас состав команды полностью сформирован. Девушкам предстоит провести два сбора — в Белоруссии и Калининграде. Кроме того, клуб хочет сыграть до старта сезона в двух турнирах. Титульным спонсором команды является РЖД