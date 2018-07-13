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Женский волейбольный клуб Калининграда планирует бороться за место в Лиге чемпионов
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Женский волейбольный клуб Калининграда планирует бороться за место в Лиге чемпионов 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Женский волейбольный клуб «Локомотив — Калининградская область» будет бороться за медали в российской Суперлиге, что даст возможность в будущем участвовать в Лиге чемпионов. Об этом журналистам сообщил гендиректор команды Александр Косырьков.
"Задача на сезон поставлена — войти в медали, а на следующий сезон попасть в Лигу чемпионов", — пояснил Косырьков.
Сейчас состав команды полностью сформирован. Девушкам предстоит провести два сбора — в Белоруссии и Калининграде. Кроме того, клуб хочет сыграть до старта сезона в двух турнирах. Титульным спонсором команды является РЖД.
Главный тренер команды Андрей Воронков отметил, что ставку в первом сезоне калининградская команда сделает на опытных игроков. За «Локомотив» будут выступать в том числе игроки национальных сборных. В мае президиум Всероссийской федерации волейбола включил «Локомотив» в состав команд Суперлиги.
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