Ещё
Названа дата матча за Суперкубок России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Динамо» обыграло «Шахтёр» и в 7-й раз стало победителем Суперкубка Украины 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Киевское «Динамо» победило донецкий «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины. Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.
Автором единственного гола стал полузащитник Виталий Буяльский, отличившийся на 18-й минуте после передачи нападающего Артёма Беседина.
Для «Динамо» эта победа в Суперкубке Украины стала 7-й в истории. Лидером по этому показателю является «Шахтёр», на счету которого 8 титулов.
Напомним, «горянки» в сезоне-2017/18 оформили золотой дубль, став чемпионами УПЛ и победителями Кубка Украины. Бело-синие в обоих турнирах заняли вторые места.
Чемпионат.com: последние новости
Филкова и Филина проиграли японкам на этапе Мирового тура в Ульсане Прогнозы на товарищеские матчи. Краснодар – Бешикташ, Спартак — Трабзонспор Голландки Кейзер и Меппелинк стали чемпионками Европы по пляжному волейболу
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»47
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика119
Футболист отказался от медали ЧМ в России67
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена88
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение