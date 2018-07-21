Названа дата матча за Суперкубок России

«Динамо» обыграло «Шахтёр» и в 7-й раз стало победителем Суперкубка Украины

Киевское «Динамо» победило донецкий «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины. Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.

Для «Динамо» эта победа в Суперкубке Украины стала 7-й в истории. Лидером по этому показателю является «Шахтёр», на счету которого 8 титулов.

Напомним, «горянки» в сезоне-2017/18 оформили золотой дубль, став чемпионами УПЛ и победителями Кубка Украины. Бело-синие в обоих турнирах заняли вторые места.