Названа дата матча за Суперкубок России

Киевское «Динамо» победило донецкий «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины. Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.
Автором единственного гола стал полузащитник Виталий Буяльский, отличившийся на 18-й минуте после передачи нападающего Артёма Беседина.
Для «Динамо» эта победа в Суперкубке Украины стала 7-й в истории. Лидером по этому показателю является «Шахтёр», на счету которого 8 титулов.
Напомним, «горянки» в сезоне-2017/18 оформили золотой дубль, став чемпионами УПЛ и победителями Кубка Украины. Бело-синие в обоих турнирах заняли вторые места.