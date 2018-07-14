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«Урал» обыграл «Земун» в контрольном матче
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«Урал» обыграл «Земун» в контрольном матче 

Советский спорт 2 часа назад
Игра завершилась победой российской команды со счетом 2:0. В ее составе отличились Николай Димитров и Артем Юсупов.
Следующий контрольный матч екатеринбуржцы проведут 20 июля с командой «Катар СК» (Катар).
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