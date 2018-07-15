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Опубликована фотография выездной формы «Зенита» на следующий сезон
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Опубликована фотография выездной формы «Зенита» на следующий сезон 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В гостевых матчах сезона 2018/19 питерская команда будет играть в вот таких футболках.
Ожидается, что шорты и гетры тоже будут белыми.
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