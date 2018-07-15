Россияне проиграли Польше на ЧЕ U20, ведя 2:0 по сетам

Сборная России среди игроков не старше 20 лет во втором туре группового этапа чемпионата Европы в Бельгии и Нидерландах в пяти партиях уступила команде Польши. Подопечные Андрея Ноздрина выиграли два первых сета, однако затем соперники переломили ход встречи и добились итогового успеха.

Накануне россияне победили команду Турции со счётом 3:1. В понедельник, 16 июля, сборная России встретится с итальянцами, 18 июля сыграют с французами, а 19 июля — с бельгийцами.

Мужчины. Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды Группа II. 2-й тур. Кортрейк, Бельгия

Россия — Польша — 2:3 (26:24, 25:23, 19:25, 18:25, 9:15).