Ещё
Россияне проиграли Польше на ЧЕ U20, ведя 2:0 по сетам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне проиграли Польше на ЧЕ U20, ведя 2:0 по сетам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная России среди игроков не старше 20 лет во втором туре группового этапа чемпионата Европы в Бельгии и Нидерландах в пяти партиях уступила команде Польши. Подопечные Андрея Ноздрина выиграли два первых сета, однако затем соперники переломили ход встречи и добились итогового успеха.
Накануне россияне победили команду Турции со счётом 3:1. В понедельник, 16 июля, сборная России встретится с итальянцами, 18 июля сыграют с французами, а 19 июля — с бельгийцами.
Мужчины. Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды Группа II. 2-й тур. Кортрейк, Бельгия
Россия — Польша — 2:3 (26:24, 25:23, 19:25, 18:25, 9:15).
Чемпионат.com: последние новости
Шипачёв: надо ставить высокие цели и выполнять их, задача «Динамо» — выигрывать Бывший форвард «Динамо» и «Спартака» Александр Кузнецов стал игроком «Амура» Аналитики: «Динамо» выиграет у «Яблонца» в товарищеском матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На поле в финале ЧМ произошла провокация504
Россия даровала фанатам безвиз108
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео212
Водянова расплатилась за победу России15
«Волгоград Арена» «уплывает». Стадион ЧМ размывает дождем81
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
02:45
Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение