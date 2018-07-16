Россияне завоевали золото и бронзу на этапе EEVZA по пляжному волейболу в Пярну 

В Пярну (Эстония) завершился первый в сезоне этап чемпионата Восточноевропейской волейбольной зональной ассоциации ЕКВ (EEVZA) по пляжному волейболу. В финале россияне Андрей Болгов и Владислав Ермилов в трёх партиях обыграли хозяев соревнований Кусти Нолвака и Марта Тиисаара со счётом 2:1 (17:21, 21:19, 15:12). Продолжительность противостояния составила 52 минуты.
В матче за третье место россияне Василий Андрианов и Антон Сафонов за 44 минуты обыграли эстонцев Роберта Тяхта и Кристо Колло со счётом 2:1 (13:21, 22:20, 15:10).