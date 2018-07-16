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В Лосинке разыграли «Кубок Легенд»
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В Лосинке разыграли «Кубок Легенд» 

Управа района Лосиноостровский 4 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Турнир по волейболу «Кубок Легенд» на приз главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко прошел в минувшие выходные в Джамгаровском парке.
— Ежегодный турнир по волейболу «Кубок Легенд» проводится среди спортсменов старше 40 лет, — рассказали в центре спорта и досуга «Лосинка». — В этом году в упорной борьбе победителем стала опытная команда ГБУ ЦДиС «Лосинка» — «Лосинка-Русь».
Также были вручены специальные кубки в номинациях: «Самый ценный игрок», «Лучший нападающий», »Лучший защитник» и «Лучший разыгрывающий». (иб)
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