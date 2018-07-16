В Лосинке разыграли «Кубок Легенд»

Турнир по волейболу «Кубок Легенд» на приз главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко прошел в минувшие выходные в Джамгаровском парке.

— Ежегодный турнир по волейболу «Кубок Легенд» проводится среди спортсменов старше 40 лет, — рассказали в центре спорта и досуга «Лосинка». — В этом году в упорной борьбе победителем стала опытная команда ГБУ ЦДиС «Лосинка» — «Лосинка-Русь».

Также были вручены специальные кубки в номинациях: «Самый ценный игрок», «Лучший нападающий», »Лучший защитник» и «Лучший разыгрывающий». (иб)