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Пять легионеров «Пюника» могут не сыграть с «Тоболом» в Лиге Европы из-за проблем с визами
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Пять легионеров «Пюника» могут не сыграть с «Тоболом» в Лиге Европы из-за проблем с визами 

Советский спорт 25 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пятерых легионеров «Пюника» из-за проблем с визами не пускают в Казахстан, где команде предстоит провести первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Тоболом», сообщает Sport24.ru.
Отметим, что кроме игроков из Армении, России и Украины за «Пюник» также выступают легионеры из Гвинеи-Бисау, Кот-д’Ивуара и Черногории.
В первом квалификационном раунде «Пюник» выбил из борьбы «Вардар», одержав победы в обоих матчах (1:0, 2:0).
Напомним, в июне главным тренером команды стал российский специалист Андрей Талалаев.
Первый матч с «Тоболом» запланирован на 26 июля в Костанае, ответный — на 31 июля в Ереване.
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