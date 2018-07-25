Пять легионеров «Пюника» могут не сыграть с «Тоболом» в Лиге Европы из-за проблем с визами

Пятерых легионеров «Пюника» из-за проблем с визами не пускают в Казахстан, где команде предстоит провести первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Тоболом», сообщает Sport24.ru.

Отметим, что кроме игроков из Армении, России и Украины за «Пюник» также выступают легионеры из Гвинеи-Бисау, Кот-д’Ивуара и Черногории.

В первом квалификационном раунде «Пюник» выбил из борьбы «Вардар», одержав победы в обоих матчах (1:0, 2:0).

Напомним, в июне главным тренером команды стал российский специалист Андрей Талалаев.

Первый матч с «Тоболом» запланирован на 26 июля в Костанае, ответный — на 31 июля в Ереване.