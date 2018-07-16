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Сборная России одолела Италию на ЧЕ U20, отыгравшись с 0:2 по сетам
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Сборная России одолела Италию на ЧЕ U20, отыгравшись с 0:2 по сетам 

Чемпионат.com 5 часов назад
В Бельгии и Нидерландах продолжается мужской чемпионат Европы U20. Сборная России под руководством Андрея Ноздрина в третьем туре группового этапа в пяти партиях одолела команду Италии со счётом 3:2 (22:25, 20:25, 25:9, 25:16, 17:15). Для сборной России эта вторая победа в трёх матчах. Итальянцы потерпели первое поражение.
Чемпионат Европы U20. Группа II. Кортрейк, Бельгия. Третий тур  Италия — Россия — 2:3 (25:22, 25:20, 9:25, 16:25, 15:17).
18 июля сборная России сыграет с французами, 19-го — с бельгийцами. В группе I, матчи которой проходят в Эде (Нидерланды), выступают сборные Нидерландов, Беларуси, Германии Португалии, Финляндии, Чехии.
Команды, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в полуфинал. Сборная России на данный момент идёт второй, но её могут обойти бельгийцы, которые в третьем туре встречаются с турками.
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