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Дуэты Уколова/Бирлова и Дабижа/Мастикова проиграли в третьем туре ЧЕ
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Дуэты Уколова/Бирлова и Дабижа/Мастикова проиграли в третьем туре ЧЕ 

Чемпионат.com 2 часа назад
В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в третьем туре группового этапа проиграли немкам Ким Беренс и Сандре Иттлингер со счётом 0:2 (19:21, 14:21). Для россиянок это первое поражение в турнире, немки одержали вторую победу.
Уколова и Бирлова ранее гарантировали себе место в плей-офф.
Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в трёх партиях уступили представительницам Польши Ягоде Гружчинской и Александре Громадовской со счётом 1:2 (18:21, 21:15, 15:17) и с тремя поражениями выбыли из борьбы за награды. Женские соревнования в рамках чемпионата Европы завершатся 21 июля.
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