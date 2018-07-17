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Игрок «СКА-Хабаровск» Ненахов: можно сказать, уже забыли победу над «Армавиром»
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Игрок «СКА-Хабаровск» Ненахов: можно сказать, уже забыли победу над «Армавиром» 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «СКА-Хабаровск» Максим Ненахов, забивший гол в матче первого тура чемпионата ФНЛ с «Армавиром» (3:0), поделился впечатлениями от победы своей команды. «Конечно, было важно начать чемпионат с победы. Тем более мы играли дома, при своих болельщиках. Очень помог быстрый гол, который добавил нам уверенности. Что касается моего мяча, то приятно отличиться, но главное — успехи команды и первые три очка.
Думаю, к сезону мы готовы неплохо, но переоценивать значение сегодняшней победы тоже не стоит. Можно сказать, уже забыли её, готовимся к следующему матчу», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата». Ненахов является воспитанником московского «Динамо». Предстоящий сезон игрок проведёт в Хабаровске на правах аренды.
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