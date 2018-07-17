Аболс вернулся в тренерский штаб рижского «Динамо»

Латвийский специалист Артис Аболс вошел в штаб главного тренера рижского «Динамо» Гиртса Анкипанса, сообщает официальный сайт клуба. Помимо Аболса, помогать Анкипансу будут Эдгарс Масальскис , Рональд Озолиньш и Юрис Клоданс.

Аболс работал в системе рижского «Динамо» на различных должностях с 2008 по 2015 год. В последние три сезона он возглавлял тольяттинскую «Ладу». Напомним, что после минувшего сезона «Лада» была исключена из состава участников КХЛ.

Также в последние два года Аболс входил в тренерский штаб сборной Латвии на чемпионатах мира.