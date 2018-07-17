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Аболс вернулся в тренерский штаб рижского «Динамо»
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Аболс вернулся в тренерский штаб рижского «Динамо» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Латвийский специалист Артис Аболс вошел в штаб главного тренера рижского «Динамо» Гиртса Анкипанса, сообщает официальный сайт клуба. Помимо Аболса, помогать Анкипансу будут Эдгарс Масальскис, Рональд Озолиньш и Юрис Клоданс.
Аболс работал в системе рижского «Динамо» на различных должностях с 2008 по 2015 год. В последние три сезона он возглавлял тольяттинскую «Ладу». Напомним, что после минувшего сезона «Лада» была исключена из состава участников КХЛ.
Также в последние два года Аболс входил в тренерский штаб сборной Латвии на чемпионатах мира.
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