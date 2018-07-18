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Головин и Мыськив проиграли в квалификации этапа Мирового тура в Китае
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Головин и Мыськив проиграли в квалификации этапа Мирового тура в Китае 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Хайяне (Китай) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «3 звезды». Во втором раунде квалификации россияне Иван Головин и Тарас Мыськив в двух партиях потерпели поражение от представителей Франции Ромэна ди Джантомазо и Жереми Сильвестре со счётом 0:2 (13:21, 21:23). Продолжительность противостояния составила 33 минуты.
Французский дуэт вышел в основной этап соревнований. Россия на этом этапе турнира у мужчин и женщин представлена не будет.
Этап Мирового тура в Хайяне завершится 22 июля.
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