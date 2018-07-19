Российские волейболисты обыграли Бельгию и вышли в полуфинал ЧЕ U20

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над бельгийцами в поединке пятого тура групповой стадии чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет. Подопечные Андрея Ноздрина отпраздновали четвёртую победу в пяти проведённых матчах.

Этот успех позволил российской команде получить путёвку в полуфинал турнира. Команда Андрея Ноздрина стала первой в своей группе, опередив итальянцев и бельгийцев. В полуфинале россияне встретятся либо с голландцами, либо с белорусами.

Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды

Группа II. Кортрейк, Бельгия. Пятый тур Россия — Бельгия — 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:23).