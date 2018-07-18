Красильников и Лямин одержали первую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

Перед заключительным туром в активе норвежцев две победы, российские дуэты выиграли по одному матчу из двух, а французы потерпели два поражения.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Нидерланды Мужчины

Группа Е. Второй тур А. Мол/К. Сорум (Норвегия) — М. Сиволап/А. Ярзуткин (Россия) — 2:0 (21:10, 21:15) В. Красильников/Н. Лямин (Россия) — М. Тьерси/А. Готье-Рат (Франция) — 2:1 (21:18, 14:21, 15:13).