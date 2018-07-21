Матч «Зенита» и «Интера» покажут в 41 стране мира

Товарищеский матч петербургского "Зенита" и итальянского «Интера» покажут в 41 стране, сообщает официальный сайт клуба.

Игру покажут в том числе в таких странах, как Аргентина, Хорватия, Мексика, Португалия, Уругвай, Нигерия.

Это будет заключительный матч петербургского клуба в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России.

Матч состоится 21 июля и начнется в 21.15 по московскому времени.

Ранее «Зенит» сделал предложение «Эспаньолу» по Эрмосо.