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Матч «Зенита» и «Интера» покажут в 41 стране мира
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Матч «Зенита» и «Интера» покажут в 41 стране мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Товарищеский матч петербургского "Зенита" и итальянского «Интера» покажут в 41 стране, сообщает официальный сайт клуба.
Игру покажут в том числе в таких странах, как Аргентина, Хорватия, Мексика, Португалия, Уругвай, Нигерия.
Это будет заключительный матч петербургского клуба в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России.
Матч состоится 21 июля и начнется в 21.15 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Зенит» сделал предложение «Эспаньолу» по Эрмосо.
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