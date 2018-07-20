Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
"Сейчас я не могу сказать что-то конкретное, поэтому спросите об этом у спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича. Могу лишь заявить, что Павар — действительно хороший игрок", — цитирует Ковача Swr.de.
Сборная Франции стала победителем чемпионата мира, который прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале «трехцветные» обыграли команду Хорватии со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский, ныне защищающий цвета брестского «Динамо», может продолжить карьеру в одном из российских клубов.