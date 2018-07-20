Тренер «Баварии» высказался о возможном приобретении чемпиона мира — 2018

"Сейчас я не могу сказать что-то конкретное, поэтому спросите об этом у спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича . Могу лишь заявить, что Павар — действительно хороший игрок", — цитирует Ковача Swr.de.

Сборная Франции стала победителем чемпионата мира, который прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале «трехцветные» обыграли команду Хорватии со счетом 4:2.