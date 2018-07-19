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Футболисты «Динамо» крупно победили «Хольштейн» в товарищеском матче
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Футболисты «Динамо» крупно победили «Хольштейн» в товарищеском матче 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб «Динамо» победил немецкий «Хольштейн» со счетом 6:2 в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
В составе «Хольштейна» отличился Хайнц Моршель (63-я минута). За «Динамо» забили Федор Черных (24, 38), Абдул Азиз Теттех (30), Евгений Луценко (47), Евгений Марков (87, 89). Автогол на счету Владимира Рыкова. Защитник «Динамо» Константин Рауш получил повреждение и был заменен на Григория Морозова.
В других матчах «Ахмат» проиграл катарскому «Аль— Духаилу» (1:2), «Крылья Советов» — немецкому «Эрцгебирге» (1:5), «Ростов» — хорватскому «Хайдуку» (0:4).
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