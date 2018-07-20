«Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 июля

По итогам прошлого сезоне «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы. Из-за непопадания в Лигу чемпионов команду покинул главный тренер Роберто Манчини , который возглавил сборную Италии, а его место занял бывший игрок клуба — Сергей Семак

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«Сине-бело-голубые» успели в межсезонье провести четыре контрольных поединка. Во всех этих встречах питерцы одержали победы.

В первом спарринге «зенитчики» переиграли австрийский «Пинцгау» (1:0), затем разгромили московское «Динамо» (5:0), а потом обыграли швейцарский «Грассхоппер» со счетом 2:0.

Несколько дней тому назад дружина Семаке одолела клуб Серии А «Дженоа» — 3:2, забив победный гол на 88 минуте матча.

Уже 29 июля «Зениту» предстоит провести матч первого тура РФПЛ против красноярского «Енисея» на выезде.

«Интер»

Миланская команда в заключительном туре Серии А смогла добыть путевку в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв на выезде римский «Лацио» со счетом 3:2.

«Черно-синие» в межсезонье провели только два товарищеских матча. 14 июля они разгромили швейцарский клуб «Лугано» со счетом 3:0.

А через несколько дней встречались с еще одним представителем альпийской страны — «Сьоном». Встреча завершилась победой команды из Швейцарии — 2:0.

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24 июля итальянцы проведут еще один спарринг против английского «Шеффилд Юнайтед», а затем отправятся в США на Международный кубок чемпионов.

Прогноз

«Зенит» во всех предсезонных матчах смог распечатать ворота соперников. И т.к. игра будет носить товарищеский характер, рискнем предположить, что питерцы продолжат свою серию. Скорее всего, оппоненты не будут отсиживаться в обороне и порадуют зрителей забитыми мячами.

Наш прогноз на этот поединок — обе забьют: да за 1,78.