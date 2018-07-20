Ещё
«Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 июля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Зенит»
По итогам прошлого сезоне «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы. Из-за непопадания в Лигу чемпионов команду покинул главный тренер Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии, а его место занял бывший игрок клуба — Сергей Семак.
Календарь и таблица РФПЛ
«Сине-бело-голубые» успели в межсезонье провести четыре контрольных поединка. Во всех этих встречах питерцы одержали победы.
В первом спарринге «зенитчики» переиграли австрийский «Пинцгау» (1:0), затем разгромили московское «Динамо» (5:0), а потом обыграли швейцарский «Грассхоппер» со счетом 2:0.
Несколько дней тому назад дружина Семаке одолела клуб Серии А «Дженоа» — 3:2, забив победный гол на 88 минуте матча.
Уже 29 июля «Зениту» предстоит провести матч первого тура РФПЛ против красноярского «Енисея» на выезде.
«Интер»
Миланская команда в заключительном туре Серии А смогла добыть путевку в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв на выезде римский «Лацио» со счетом 3:2.
«Черно-синие» в межсезонье провели только два товарищеских матча. 14 июля они разгромили швейцарский клуб «Лугано» со счетом 3:0.
А через несколько дней встречались с еще одним представителем альпийской страны — «Сьоном». Встреча завершилась победой команды из Швейцарии — 2:0.
Все прогнозы на футбол
24 июля итальянцы проведут еще один спарринг против английского «Шеффилд Юнайтед», а затем отправятся в США на Международный кубок чемпионов.
Прогноз
«Зенит» во всех предсезонных матчах смог распечатать ворота соперников. И т.к. игра будет носить товарищеский характер, рискнем предположить, что питерцы продолжат свою серию. Скорее всего, оппоненты не будут отсиживаться в обороне и порадуют зрителей забитыми мячами.
Наш прогноз на этот поединок — обе забьют: да за 1,78.
LiveSport.Ru: последние новости
Эдер вернется в «Локомотив» Дубль Кухарчука принес «Томи» победу над «Факелом» «Енисей» проведет первые домашние матчи сезона в Тюмени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пусть сдохнут эти твари»47
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена40
Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля76
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Подозреваемый в убийстве Тена сознался в содеянном14
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение