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«Краснодар» проиграл «Бешикташу» в товарищеском матче
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«Краснодар» проиграл «Бешикташу» в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил турецкому «Бешикташу» в заключительном товарищеском матче на сборе в Австрии, сообщает Sport24.
Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:3.
"Быки" открыли счет на 12-й минуте, когда забитым мячом отметился Вандерсон. Но на 29-й минуте Огузхан Озьякуп реализовал пенальти, а на 51-й Джермейн Ленс забил победный для «Бешикташа» мяч. Окончательный результат в конце второго тайма установил Альваро Негредо.
Ранее полузащитник сборной Перу подписал контракт с «Краснодаром».
Товарищеский матч. Клубы "Краснодар" (Россия) — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 Голы: 1:0 — Вандерсон, 12; 1:1 — Озьякуп (пенальти), 29; 1:2 — Ленс, 51; 1:3 — Негредо, 86.
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