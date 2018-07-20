«Портленд» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч МЛС 22 июля

«Портленд»

«Зелено-желтые» после 17 поединков регулярного первенства расположились на четвертой строке в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков.

Проиграв 19 июля в кубковой игре «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3, «дровосеки» прервали свою серию без поражений, которая насчитывала 14 матчей во всех турнирах.

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В чемпионате МЛС подопечные Джованни Саваресе на данный момент имеют 12-матчевую беспроигрышную серию, в которой они восемь встреч выиграли и четыре свели вничью.

На домашней арене в этом сезоне «Портленд» еще не проигрывал. Пять игр он выиграл и две свел вничью, разница забитых и пропущенных — 12:5.

«Монреаль»

Клуб из провинции Квебек после 21 матче регулярного первенства МЛС заработал 27 баллов, которые позволяют им занимать шестую строку на Востоке.

В последнее время «сине-бело-черные» набрали неплохой ход, выиграв пять встреч при одном поражении (а с учетом канадского чемпионата — шесть из семи).

Но гостевые поединки этого сезона принесли команде Реми Гарда всего лишь шесть баллов — одержали две победы при девяти поражениях, разница мячей — 8:24.

Между собой оппоненты провели шесть матчей, в которых «Портленд» брал верх два раза, «Монреаль» — три и одна встреча не выявила победителя. Примечательно, что «дровосеки» на своем поле не побеждали канадцев.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,60.

На победу «Монреаля» предлагают — 5,30, ничья — 4,40.

«Портленд» на своем поле в этом сезоне играет мощно, не проиграв еще ни одного матча. А их оппонент, напротив, на выезде очень редко когда может разжиться баллами.

К тому же, «дровосеки» на своей арене еще не обыгрывали «Монреаль». Скорее всего, клуб из штата Орегон сломает эту неудачную для себя традицию. Ставим на победу «Портленда» с форой (-1) за 1,94.