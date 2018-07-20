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Шанцев: рады, что Шипачёв выбрал «Динамо», он лучший центр в КХЛ
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Шанцев: рады, что Шипачёв выбрал «Динамо», он лучший центр в КХЛ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал селекцию клуба в завершившееся межсезонье и ответил на вопрос о работе со зрителями.
«Решение о подписании того или иного игрока принимается коллегиально. Но прежде всего слушаем тренерский штаб. Шипачёв и Афиногенов? Мы рады, что Вадим выбрал «Динамо». Лучший центральный нападающий в нашей лиге. Афиногенов — большой профессионал. Нам нужен был такой игрок. По тестам он один из лучших в команде. Других новичков подписывать пока не планируем.
Планируем провести красочное открытие и презентацию команды перед Кубком Мэра Москвы. Важно, чтобы болельщик приходил заранее и получал удовольствие от времяпрепровождения на хоккее. Не планируем закрываться от болельщиков и СМИ. С командой разговор на эту тему уже проведён», — заявил Шанцев в эфире радио «СПОРТ FM».
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