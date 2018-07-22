Фонсека: «Шахтер» подарил «Динамо» Суперкубок Украины»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от киевского «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.

В матче за трофей столичная команда в Одессе победила донецкий клуб. Единственный мяч на свой счет записал полузащитник Виталий Буяльский , который воспользовался ошибкой вратаря «Шахтера» Андрея Пятова

«Динамо» выиграло Суперкубок Украины в седьмой раз в истории. Наиболее титулован «Шахтер» (8).

«Прежде всего хочу поздравить соперника, чего он никогда не делает, если выигрываем мы. «Шахтер» очень хорошо начал и полностью доминировал. Создали голевые моменты и дважды попали в перекладину. «Динамо» даже не добиралось до наших ворот. Однако не они провели эту атаку — мы подарили им гол. Уже есть некоторая тенденция в этих матчах, с тех пор как я здесь: «Динамо» садится и обороняется у своей штрафной, а «Шахтер» старается атаковать. Во втором тайме игры практически не было: она постоянно останавливалась свистками, а из компенсированных пяти минут не провели ни одной. Но даже так «Шахтер» уступил, будучи лучше абсолютно по всем показателям, кроме одного, — количества забитых голов. Мы были лучше.

Игра Фернандо? Это его дебютный официальный поединок за «Шахтер». Ему 19 лет, он молод и понемногу адаптируется к нашему футболу. Для первого раза Фернандо провел положительный матч. Он игрок с хорошими качествами. Ему еще есть куда расти, и я уверен, что он будет это делать», — цитирует главного тренера пресс-служба «Шахтера».

Вратарь «Шахтера» решил, что он полевой, и привез самый идиотский гол в истории Суперкубка Украины