Хацкевич: Победа над «Шахтером» прибавит нам физических и моральных сил

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над донецким «Шахтером» (1:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. В матче были сложные моменты, и мы ребят предупреждали, что главное перетерпеть. Начало было за «Шахтером», но мы здорово выходили в контратаки, которые не доводили до конца.

В итоге мы все же смогли добыть победу, которая теперь добавит нам как физических, так и моральных сил, а также уверенности в дальнейшем.

Игрой Артема Беседина я доволен. Посмотрите на сборную Франции, которая выиграла чемпионат мира. Жиру не нанес ни одного удара в створ, однако он играл на команду», — цитирует Хацкевича Football.ua.

«Динамо» завоевало седьмой Суперкубок Украины в истории, а у «Шахтере» на счету восемь побед.