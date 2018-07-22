Ещё
Хацкевич: Победа над «Шахтером» прибавит нам физических и моральных сил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хацкевич: Победа над «Шахтером» прибавит нам физических и моральных сил 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над донецким «Шахтером» (1:0) в матче за Суперкубок Украины.
«Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. В матче были сложные моменты, и мы ребят предупреждали, что главное перетерпеть. Начало было за «Шахтером», но мы здорово выходили в контратаки, которые не доводили до конца.
В итоге мы все же смогли добыть победу, которая теперь добавит нам как физических, так и моральных сил, а также уверенности в дальнейшем.
Игрой Артема Беседина я доволен. Посмотрите на сборную Франции, которая выиграла чемпионат мира. Жиру не нанес ни одного удара в створ, однако он играл на команду», — цитирует Хацкевича Football.ua.
«Динамо» завоевало седьмой Суперкубок Украины в истории, а у «Шахтере» на счету восемь побед.
LiveSport.Ru: последние новости
Нобоа: Думаю, «Зенит» готов начать чемпионат Дебютант РФПЛ подписал экс-игрока «Крыльев Советов» «Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко назвал Усика символом борьбы Украины2
Слова Порошенко о победе Усика сочли идиотизмом27
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика6
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена88
Россиянин Гассиев проиграл украинцу Усику212
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение