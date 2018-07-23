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Тренер «Факел-Воронеж»: «Нам надо прибавлять во всех компонентах»
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Тренер «Факел-Воронеж»: «Нам надо прибавлять во всех компонентах» 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 22 июля, воронежский «Факел» провел первую домашнюю игру в новом сезоне. Матч с коллективом «Сочи» закончился победой гостей со счетом 1:2.
Счет открыли сочинцы в самом начале встречи. «Факелу» удалось забить ответный гол на 41-й минуте матча — мяч оказался на счету полузащитника Сандро Цвейба. Команды долго удерживали равенство, но к концу встречи «Факел» все же пропустил мяч. Главный тренер «Факела» Сергей Волгин прокомментировал первый домашний матч своей команды:
«В первом тайме мы ощущали очень сильное давление со стороны соперника. Это выражалось в быстром, забитом мяче за счет яркого индивидуального действия некоторых футболистов, в частности Бурмистрова. Практически весь первый тайм нам приходилось очень тяжело, потому что соперник нас превосходил и в индивидуальном мастерстве, и командные взаимодействия были неплохие. К концу первого тайма у нас стали появляться некоторые подходы, и соперник стал ошибаться. В итоге мы смогли забить мяч с углового. Ушли на перерыв, сравняв результат. Во втором тайме вышла совершенно другая команда, которая на данном этапе, я считаю, показала очень даже неплохой футбол. Но огорчает этот непонятный, пропущенный мяч. В любом случае, надо отдать должное во втором тайме мы оказывали давление на соперника. Концовку матча провели достойно. Могли этот матч свести к ничейному результату. Прибавлять, конечно, надо во всех компонентах. Мы очень много давали свободы действия соперникам. Хочется, чтобы мы более агрессивно играли в атакующих действиях. Мы не можем, к сожалению, похвастаться такими исполнителями, как у соперника в группе атаки».
В следующем матче турнира «Факел» встретится с курским «Авангардом». Игра на выезде пройдет в воскресенье, 29 июля.
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