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«Зенит» в третьем отборочном раунде ЛЕ сыграет с ФК «Дунайска Стреда» или минским «Динамо»
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«Зенит» в третьем отборочном раунде ЛЕ сыграет с ФК «Дунайска Стреда» или минским «Динамо» 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Дунайска Стреда» (Словакия) — «Динамо» Минск (Белоруссия). Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в швейцарском Ньоне.
"Зенит", занявший пятое место в чемпионате России в прошлом сезоне, был в числе сеяных в группе «Основной путь». Согласно регламенту, первый матч санкт-петербургский клуб проведет 9 августа на выезде, ответный — 16 августа дома.
Победитель по сумме двух игр пройдет в раунд плей-офф квалификации. Для проигравшего еврокубковый сезон будет закончен.
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