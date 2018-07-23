«Зенит» в третьем отборочном раунде ЛЕ сыграет с ФК «Дунайска Стреда» или минским «Динамо»

ТАСС , 23 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Дунайска Стреда» (Словакия) — «Динамо» Минск (Белоруссия). Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в швейцарском Ньоне.

"Зенит", занявший пятое место в чемпионате России в прошлом сезоне, был в числе сеяных в группе «Основной путь». Согласно регламенту, первый матч санкт-петербургский клуб проведет 9 августа на выезде, ответный — 16 августа дома.

Победитель по сумме двух игр пройдет в раунд плей-офф квалификации. Для проигравшего еврокубковый сезон будет закончен.