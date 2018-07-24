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«Факел» не подвел. Ямальские волейболисты отличились на международных турнирах
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«Факел» не подвел. Ямальские волейболисты отличились на международных турнирах 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские волейболисты в составе сборной России успешно выступили на международных турнирах в ЮАР и Нидерландах. Российские волейболисты, одержав три победы в трех матчах спартакиады стран БРИКС в Йоханнесбурге (Южная Африка), уверенно завоевали золотые медали турнира. Сборные Индии и Китая россияне обыграли в пяти партиях (3:2), а команду ЮАР — в трёх (3:0).
В состав сборной России входили игроки новоуренгойского клуба «Факел» Андрей Ушков, Кирилл Ситюк, Кирилл Кранин, Никита Крот, Алексей Ковальчук. Возглавлял сборную России главный тренер молодёжного «Факела» Михаил Николаев.
В Нидерландах состоялся Чемпионат Европы для юношей до 20 лет, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Сборная России в финале обыграла команду Чехии (3:2) и завоевала титул чемпионов Европы-2018. В тренерском штабе сборной новоуренгойский «Факел» представлял старший тренер ямальской команды Сергей Орленко.
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