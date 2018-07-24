Загребское «Динамо» разгромило «Хапоэль Беэр-Шева» в первой игре квалификации ЛЧ 

Загребское «Динамо» разгромило «Хапоэль Беэр-Шева» в первом матче второго раунда чемпионской квалификации Лиги чемпионов. Матч прошёл в Загребе и завершился победой хозяев со счётом 5:0.
Первый гол забил Изет Хайрович на 22-й минуте. Мислав Оршич удвоил преимущество своей команды на 28-й минуте. Затем Ариян Адеми оформил дубль, отличившись на 50-й и 61-й минутах. Наконец, на 82-й минуте разгром завершил Армин Ходжич.
В первом квалификационном раунде «Хапоэль Беэр-Шева» уверенно победила эстонскую «Флору» — 4:1 в гостях и 3:1 дома. Ответная игра с «Динамо» состоится 31 июля.