Минское «Динамо» обыграло «ДАК 1904» в квалификации Лиги Европы 

Минское «Динамо» обыграло словацкий «ДАК 1904» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sport24.
Игра завершилась со счетом 3:1. В составе «ДАК 1904» отличился Эрик Пачинда, а у «Динамо» забитыми мячами отметились Роман Бегунов, Александр Макась и Урош Николич.
Ответная игра состоится в Белоруссии 2 августа.
Победитель этого противостояния встретится с "Зенитом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Ранее брестское «Динамо» Диего Марадоны чуть не упустило победу в ЛЕ.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд "ДАК 1904" (Словакия) — «Динамо» (Минск) — 1:3 Голы: 0:1 — Бегунов, 24; 1:1 — Пачинда, 45 (пенальти); 1:2 — Макась, 77; 1:3 — Николич, 90+4.