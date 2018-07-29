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«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России
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«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче первого тура Российской премьер-лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счетом 0:0.
На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Абдул Теттех получил красную карточку и был удален с поля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", а «Динамо» примет казанский «Рубин».
Ранее «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем».
Россия. Премьер-лига. 1-й тур "Арсенал" (Тула) — «Динамо» (Москва) — 0:0 Удаления: нет — Теттех, 7
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