Хет-трик Савицкого помог брестскому «Динамо» обыграть «Атромитос»

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» обыграло греческий «Атромитос» — 4:3.

Ответная игра состоится 2 августа и пройдет на поле стадиона «Перистери» в Афинах.

Напомним, победитель этого противостояния в следующем раунде турнира сыграет с победителем пары «Железничар» — «Аполлон».