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Хет-трик Савицкого помог брестскому «Динамо» обыграть «Атромитос»
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Хет-трик Савицкого помог брестскому «Динамо» обыграть «Атромитос» 

Советский спорт 56 минут назад
В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» обыграло греческий «Атромитос» — 4:3.
У победителей встречи хет-трик оформил Павел Савицкий (14-я, 62-я и 70-я минуты) и единожды отличился Желько Филипович (6), а у гостей мячи забили Йоргос Манус (74) и Эфтимис Кулурис (89), еще один мяч в свои ворота забил защитник белорусской команды Олег Веретило (82).
Ответная игра состоится 2 августа и пройдет на поле стадиона «Перистери» в Афинах.
Напомним, победитель этого противостояния в следующем раунде турнира сыграет с победителем пары «Железничар» — «Аполлон».
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