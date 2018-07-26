Брестское «Динамо» пропустило три гола, но обыграло «Атромитос» в матче ЛЕ 

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» встречалось с греческим «Атромитосом». Встреча проходила на стадионе «ГОСК Брестский» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
По ходу игры белорусская команда вела со счётом 4:0, но затем позволила сопернику забить три гола в свои ворота. В составе «Динамо» хет-трик оформил Павел Савицкий, а ещё один мяч записал на свой счёт Желько Филипович. За «Атромитос» отличились Йоргос Манусос и Эфтимис Кулурис, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник хозяев Олег Веретило.