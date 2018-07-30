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Дзагоев не примет участия в матче «Крылья Советов — ЦСКА»
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Дзагоев не примет участия в матче «Крылья Советов — ЦСКА» 

Газета.Ru 14 часов назад
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не примет участия в матче первого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов», сообщает Sport24.
Заявка ЦСКА на игру с «Крыльями Советов» выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.
нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.
27 июля Дзагоев травмировал икроножную мышцу в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России.
Ранее в ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева.
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