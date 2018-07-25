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Микаэль Брага: Без Лиги чемпионов «Зениту» не стать топ-клубом
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Микаэль Брага: Без Лиги чемпионов «Зениту» не стать топ-клубом 

Советский спорт 25 июля 2018
Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о перспективах «Зенита» под руководством Сергея Семака.
«Я рад, что на сборах он (Семак) просмотрел всех игроков, вернувшихся из аренд, — в частности, Нобоа, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Браги. — Зачем Манчини отдавал Кристиана в «Рубин»? Чтобы потом говорить о нехватке замены Паредесу?
Самая главная задача для «Зенита» — вернуться в Лигу чемпионов. Но это минимум, потому что питерцы способны бороться за победу во всех турнирах, в которых участвуют.
А чтобы начать новый цикл, надо обязательно попадать в Лигу чемпионов. Потому что без нее сине-бело-голубым не стать топ-клубом Европы».
Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде соперником команды станет победитель пары ДАК (Словакия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия).
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