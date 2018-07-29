Авангард — Факел

Курский «Авангард» готов сыграть против воронежского «Факела».

Авангард

"Авангард" лишь одну встречу из четырёх контрольных свёл к победному результату. Игорь Беляев присматривается к курянам, отпустив в другие клубы девятерых футболистов. На смену им пришли семь человек. Не хватка сыгранности и не опытность главного тренера привели только к одному набранному очку в первых двух турах.

Факел

В «Факеле» произошли серьезные изменения. С уходом президента Евгения Севергина клуб лишился финансирования компании «ТСН Энерго». Команда рассматривает вопрос снятия с чемпионата, но может быть, найдутся спонсоры. Получится ли спасти команду, которая не взяла ни одного очка в стартовых двух турах?

Где смотреть матч

Поединок «Авангард» — «Факел» состоится в Курске на стадионе «Трудовые резервы» (вместимость:11329), 29.07.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Авангард" — «Факел»: +6=2-5. Разница мячей: 19:17.

В прошлом сезоне «Факел» занял последнее место в турнирной таблице, поэтому не удивительно, что обе встречи воронежская команда проиграла с общим счётом 6:0.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"