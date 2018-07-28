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Российские гандболисты-пляжники сыграют за 5-е место на ЧМ с испанцами
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Российские гандболисты-пляжники сыграют за 5-е место на ЧМ с испанцами 

Чемпионат.com 28 июля 2018
Фото: События
Мужская сборная России по пляжному гандболу в серии пенальти обыграла команду Дании в первом матче турнира за 5-8-е места чемпионата мира, который проходит в Казани, со счётом 2:1 (24:18, 22:23, 7:6). По 16 очков принесли российской команде Роман Калашников и Егор Кочура. Мужская сборная 29 июля продолжит борьбу за пятое место домашнего первенства планеты, россиянам предстоит сыграть с испанцами.
Женская национальная команда в первом матче турнира за 5-8-е места также играла со сборной Дании. Хозяйки песка уступили со счётом 0:2 (12:18, 10:19). Самой результативной у россиянок стала Анастасия Макина, набравшая 8 очков. Теперь женская сборная России сыграет за седьмое место с командой Парагвая.
Пляжный гандбол. Чемпионат мира. Казань, Россия Турнир за 5-8-е места. Первые матчи Мужчины
Россия — Дания — 2:1 (24:18, 22:23, 7:6).
Женщины
Россия — Дания — 0:2 (12:18, 10:19).
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