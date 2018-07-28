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Сёмин: игра шла до ошибки, ЦСКА оказался более удачливым
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Сёмин: игра шла до ошибки, ЦСКА оказался более удачливым 

Чемпионат.com 3 минуты назад
Фото: ТАСС
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» в дополнительное время уступили московскому ЦСКА со счётом 0:1. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
«Игра шла до ошибки. Ошибку допустили мы, поэтому проиграли. На сегодня наш уровень готовности не стопроцентный, поэтому были как хорошие отрезки, так и не очень.
Но ЦСКА оказался более удачливым. Да и физически выглядел лучше. Соперник проводил тренировочную работу вместе, а у нас большая группа игроков поздно приехала в тренировочный лагерь. Говорю: игра была до гола. Моментов было очень мало в игре, ударов вообще не много, но это кубковый матч. Никто не хотел рисковать.
Важен ли матч за Суперкубок? На игру пришло 40 тысяч людей. Как вы думаете, важный это матч или нет? Конечно, важный. Люди пришли, а, значит, у них есть интерес", — сказал Сёмин на послематчевой пресс-конференции.
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