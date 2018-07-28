Казанское «Динамо» усилилось десятью хоккеистами 

Хоккейный клуб «Динамо-Казань» приступил к тренировкам. Игроки вышли из отпуска и приступили к занятиям. Причем, первая тренировка была открытой. Состав команды пополнили 10 новичков: защитники Денис Горячев, Максим Матвеев, Андрей Опарин; полузащитники: Михаил Тюко, Леонид Бедарев, Роман Козулин, Егор Егорычев. Еще три игрока ранее играли за казанский клуб — это нападающий Игорь Ларионов, и два казанских воспитанника — полузащитники Денис Артюшин и Алексей Веселов. Также к тренировочному процессу с основной командой активно привлекается казанская молодежь, пятеро игроков из дубля «Динамо» имеют все шансы закрепиться в составе. Кстати, «Динамо-Казань» единственный профессиональный клуб в Казани, в составе которого 50% игроков — воспитанники клуба. По словам главного тренера Сергея Фирсова, команда укомплектована практически на 100 процентов и в нынешнем спортивном сезоне длинная скамейка запасных позволит варьировать состав, в команде будет здоровая конкуренция и за место на площадке игрокам придется побороться.