Волейбол. 28 июля 1923 года в СССР был проведён первый волейбольный матч

28 июля отечественный волейбол отмечает своё 95-летие. А ведь когда-то в него играли солдаты да артисты, а зрителями были члены ЦК партии.

Волейбол в России традиционно входит в число самых популярных и продвинутых командных видов спорта. Понятно, что футбол и хоккей находятся далеко впереди, но волейбол болельщиком в России тоже любим. Но вы когда-нибудь задавались вопросом: когда зародилась популярность волейбола в нашей стране? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно обратиться к истокам. Первый официальный матч в Советском Союзе был сыгран ровно 95 лет тому назад. И волейбол тогда считался не профессиональным спортом, а всего-навсего «игрой артистов».

Волейбол — сам по себе очень молодой вид спорта. Конечно, люди перебрасывали надутый бычий пузырь через каменную стену ещё в средневековье, да и раньше подобные развлечения тоже практиковались. Однако в своём современном обличье волейбол предстал в 1895 году. Преподаватель гимнастики американского городка Холиок Уильям Морган придумал эту игру для своих студентов. Мог бы оформить патент, но не стал этого делать. А потому простой и дешёвый «заменитель баскетбола», как эту игру называли в конце XIX века, расходился по миру. Как волейбол попал в царскую Россию, доподлинно неизвестно. Вероятно, пересёк океан с американскими военными инструкторами. Как бы то ни было, сохранились свидетельства, подтверждающие, что в волейбол играл даже царь Николай II вместе с членами семьи и солдатами из царской охраны. В конце 1910-х в волейбол уже играли «юки» или юные коммунисты, а в начале 1920-х это спортивное развлечение появилось в Главной военной школе физического образования и Всеобуче — системе обязательной военной подготовки граждан.

Почему-то особенно сильно увлеклись волейболом не военные, а актёры, полюбившие перебрасывать мяч через сетку в свободное от репетиций и выступлений время. В Москве почти каждый театр имел свою собственную площадку, а наиболее сильные группы волейболистов были собраны в театрах Революции, Вахтангова и Мейерхольда. Новым спортивным развлечением увлекались многие будущие народные артисты СССР, например, Николай Боголюбов или Борис Щукин. Заядлой волейболисткой была и юная актриса Рина Зелёная. А раз играли в волейбол сплошь артисты, то и прозвали волейбол «игрой артистов». Первый официальный волейбольный матч в Советском Союзе состоялся 28 июля 1923 года. И принимали в нём участие, разумеется… артисты. В Москве на Мясницкой улице между собой сразились команды Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии. К сожалению, история не сохранила подробностей того противостояния. Но главный его итог был не в победе одной из команд, а в том, что к волейболу в Москве отныне было привлечено пристальное внимание публики.

Площадка — сцена Большого театра, зрители — ЦК партии

Популярность нового вида спорта возрастала так быстро, что уже в 1925 году в Москве был проведён первый крупный турнир — первенство Союза работников искусств (РАБИС), в котором приняли участие артисты сразу нескольких театров, члены профсоюзов советских и торговых служащих, сахарной промышленности и печатников. В этих же соревнованиях впервые приняли участие волейболисты общества «Динамо», которых артисты, как ни странно, обыграли. В 1929 году в Москве была проведена уникальная матчевая встреча в формате 50 на 50. Профсоюз советских и торговых служащих собрал 50 (!) команд и бросил перчатку всей остальной Москве. Спортивные общества столицы ответили на вызов, но в напряжённом противостоянии уступили.

А прежде чем волейбол окончательно был признан как серьёзный вид спорта, он дал последнюю гастроль на сцене… Большого театра. Сборные Москвы и Днепропетровска приняли участие в спортивном празднике, проходившем в рамках сессии Центрального исполнительного комитета в 1933 году. Команды вышли на театральную сцену перед руководителями правящей партии и правительства Советского Союза и играли на протяжении шести минут. Москвичи победили со счётом 9:5, и тем самым принесли волейбол в регионы, ведь многим зрителям новый, динамичный вид спорта понравился, и они дали указание развивать его в регионах и республиках. В конце 1930-х волейбол в России уже был так популярен, что в Германии правила игры вышли под названием «Волейбол — русская народная игра». Сейчас это кажется необычным, но чуть менее века назад Европа действительно верила, что волейбол родился в нашей стране. А если и не родился, то уж точно переродился. В спорт мирового уровня.