Каррера: игра с «Оренбургом» напомнила мне матчи прошлого сезона

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу в первом туре РПЛ над «Оренбургом» со счётом 1:0.

«Мы сделали всё, что могли, против команды, которая закрывалась в обороне. У наших нападающих не было пространства. Мы пытались выдёргивать игроков соперника за счёт владения мяча, у нас были моменты. Можно играть лучше, но многое сегодня получалось.

Да, эта игра напомнила мне матчи прошлого сезона, но это футбол. «Оренбург» провёл весь матч в обороне, надеясь на контратаки, и момент с ударом Афонина был единственным. У нас были возможности забить.

Для меня главное — победа. Мы работаем над своей игрой, и у нас есть время. Это лишь первый тур, так что мы ещё должны прибавить. Я доволен, потому что ребята выложились на все сто процентов.