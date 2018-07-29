Блокирующий Виктор Никоненко подписал контракт с нижегородским АСК

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского волейбольного клуба.

Игрок знаком нижегородским любителям волейбола, так как в сезоне 2015/16 выступал за ВК «Нижний Новгород».

Прошедший сезон Никоненко провел в Суперлиге, выступая за ярославский «Ярославич». Команда в регулярном сезоне заняла 13-е место и участвовала в переходных матчах, по итогам которых сохранила прописку в волейбольной элите.

"Со мной связались из АСК и дали понять, что хотели бы видеть в команде. Конечно, хотелось еще поиграть в Суперлиге, но узнав о целях на сезон, составе, который подбирается в Нижнем Новгороде и условиях, это предложение стало для меня основным. Ведь куда интереснее играть за медали, нежели болтаться в середине таблицы или еще хуже, пытаться выжить", — прокомментировал Виктор Никоненко подписание контракта.

Ранее сообщалось, что пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой».