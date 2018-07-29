Ещё
Блокирующий Виктор Никоненко подписал контракт с нижегородским АСК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блокирующий Виктор Никоненко подписал контракт с нижегородским АСК 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба нижегородского волейбольного клуба.
Игрок знаком нижегородским любителям волейбола, так как в сезоне 2015/16 выступал за ВК «Нижний Новгород».
Прошедший сезон Никоненко провел в Суперлиге, выступая за ярославский «Ярославич». Команда в регулярном сезоне заняла 13-е место и участвовала в переходных матчах, по итогам которых сохранила прописку в волейбольной элите.
"Со мной связались из АСК и дали понять, что хотели бы видеть в команде. Конечно, хотелось еще поиграть в Суперлиге, но узнав о целях на сезон, составе, который подбирается в Нижнем Новгороде и условиях, это предложение стало для меня основным. Ведь куда интереснее играть за медали, нежели болтаться в середине таблицы или еще хуже, пытаться выжить", — прокомментировал Виктор Никоненко подписание контракта.
Ранее сообщалось, что пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой».
Newsroom24: последние новости
Нижегородское «Торпедо» проиграло московскому «Динамо» в контрольном матче Уругвай сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Две бронзы завоевали нижегородские бадминтонисты на летней Спартакиаде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова высказалась о наградах для футболистов393
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов534
Дзюба сделал смелое предложение Путину101
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение