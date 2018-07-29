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«Томь» обыграла «Ротов» и возглавила турнирную таблицу ФНЛ
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«Томь» обыграла «Ротов» и возглавила турнирную таблицу ФНЛ 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче третьего тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе томской команды забитые мячи на свой записали Николай Калинский и Ислам Тлупов, которые отличились на 31-й и 62-й минутах. Таким образом, «Томь» одержала третьею подряд победу в ФНЛ, а «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне.
«Томь» (9 очков) вышал на первое место в турнирной таблице ФНЛ. Только «Тамбов», у которого матч в запасе, как и томский клуб, ещё не терял очки в матчах нового сезона. «Ротор» (4) располагается на девятой строчке.
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