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«Енисей» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
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«Енисей» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 29 июля, в Тюмени на стадионе «Геолог» в Тюмени состоится матч первого тура российской Премьер-Лиги между «Енисеем» и «Зенитом». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Зенит».
Ранее команды друг с другом ещё никогда не встречались.
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Антон Аверьянов (Москва) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).
В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» занял пятую строчку в турнирной таблице. «Енисей» финишировал на третьем месте в таблице ФНЛ по итогам прошлого сезона. В стыковых матчах красноярские футболисты обыграли «Анжи» и получили путёвку в РПЛ.
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