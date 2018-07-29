«Енисей» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 29 июля, в Тюмени на стадионе «Геолог» в Тюмени состоится матч первого тура российской Премьер-Лиги между «Енисеем» и «Зенитом» . Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Зенит».

Ранее команды друг с другом ещё никогда не встречались.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» занял пятую строчку в турнирной таблице. «Енисей» финишировал на третьем месте в таблице ФНЛ по итогам прошлого сезона. В стыковых матчах красноярские футболисты обыграли «Анжи» и получили путёвку в РПЛ.