Гамова ответила на травлю в Сети

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Гамова объяснила свою критику в адрес российских футболистов 

Lenta.ru 1 час назад
Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова ответила подписчикам в Instagram, раскритиковавшим ее после высказывания о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.
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На Гамову обрушилась критика со стороны пользователей. В частности ей напомнили о дорогих подарках, которые получают победители крупных спортивных соревнований.
«Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!» — написала она в ответ.
28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в 1/4 финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта.
Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).
Гамова является заслуженным мастером спорта с 2000 года. Волейболистке было присвоено звание за завоевание серебряных медалей на Олимпиаде в Сиднее. В составе национальной команды Гамова по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.
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